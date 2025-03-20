Був на радарах Баварії: внаслідок страшної травми помер перспективний 18-річний футболіст

У середу, 19 березня, перестало битися серце китайського футболіста Го Цзясюаня. Він пішов із життя за декілька годин до свого 19-річчя.

Гравець молодіжної команди Бейцзин Гоань помер в лікарні після того, як отримав жахливу травму голови. Трагічний епізод стався на тренувальних зборах ще на початку лютого, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Sun.

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Причина трагедії

18-річний футболіст брав участь у товариському матчі проти Алькобендаса в Іспанії. В одному з моментів суперник ударив китайського гравця коліном у голову.

Го Цзясюань упав на поле, після чого не зміг підвестися. Через крововилив лікарі констатували у юного гравця смерть мозку, але штучно підтримували життя організму. Напередодні ж стало відомо, що футболіст помер.

Зазначимо, що Цзясюань вважався одним із найталановитіших китайських гравців свого покоління. Він викликався на збори з молодіжною збірною, а також був учасником програми FC Bayern World Squad.

До слова. У 2023 році Го навіть запрошували на тренування до Баварії, а згодом він грав за мюнхенців у складі збірної світу. Тоді футболіст не зміг закріпитися у структурі німецького гранда та повернувся на батьківщину.

Нагадаємо, що 20 березня стало відомо про ще одну втрату у спортивній спільноті – помер Едді Джордан. Саме в його команді дебютував у Формулі-1 Міхаель Шумахер.