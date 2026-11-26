Головний тренер французького клубу ПСЖ оцінив гру Іллі Забарного у Лізі чемпіонів. Українець зумів вразити наставника.

Чинні переможці минулих двох сезонів Ліги чемпіонів не зуміли обіграти Рому (2:2) в основному етапі змагань. Гру Іллі Забарного, який став автором одного з голів, прокоментував Луїс Енріке, пише Orange Sport.

Що тренер сказав про українця

Головний тренер ПСЖ оцінив дії українського центрального захисника, який вдало підключився до розіграшу кутового у першому таймі.

На мою думку, він був майже бездоганним: дуже розумним, дуже сильним фізично, дуже хорошим у роботі з м’ячем. Це нормально. Важко змінити своє уявлення про гравця, коли ти вже його проаналізував. Думаю, він блискуче розпочав цей сезон. І я дуже радий бачити рівень, який він демонструє у своєму віці,

– сказав Енріке.

Зазначимо, що цей гол став для Іллі третім за парижан у поточному сезоні.

ПСЖ – Рома: дивіться огляд від MEGOGO

Після 5 турів ПСЖ посідає 2-ге місце у турнірній таблиці. У грі проти Роми представники французької Ліги 1 вперше у сезоні втратили очки у Лізі чемпіонів.

Як складається сезон для Забарного

У всіх турнірах цього сезону українець зіграв 11 матчів. Трохи більше половини з них, 6 ігор, припали на чемпіонат Франції.

Нещодавно футболіст емоційно прокоментував поразку від збірної України у Лізі націй.