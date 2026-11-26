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Действующие победители двух последних сезонов Лиги чемпионов не сумели обыграть Рому (2:2) в основной стадии соревнований. Игру Ильи Забарного, забившего один из голов, прокомментировал Луис Энрике, пишет Orange Sport.

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Что тренер сказал об украинце

Главный тренер ПСЖ оценил действия украинского центрального защитника, который удачно подключился к розыгрышу углового в первом тайме.

На мой взгляд, он был почти безупречен: очень умен, очень силен физически, очень хорош в работе с мячом. Это нормально. Трудно изменить свое представление об игроке, когда ты уже его проанализировал. Думаю, он блестяще начал этот сезон. И я очень рад видеть тот уровень, который он демонстрирует в своем возрасте– сказал Энрике.

Отметим, что этот гол стал для Ильи третьим за парижан в текущем сезоне.

ПСЖ – Рома: смотрите обзор от MEGOGO

После 5 туров ПСЖ занимает 2-е место в турнирной таблице. В матче против Ромы представители французской Лиги 1 впервые в сезоне потеряли очки в Лиге чемпионов.

Как складывается сезон для Забарного

Во всех турнирах этого сезона украинец сыграл 11 матчей. Чуть больше половины из них, 6 игр, пришлись на чемпионат Франции.

Недавно футболист эмоционально прокомментировал поражение от сборной Украины в Лиге наций.