В Індії закликали більше не проводити матчі з Пакистаном

Головний тренер збірної Індії з крикету закликає не проводити більше матчів з Пакистаном. Він не хоче, щоб його команда грала з країною після нападу, що стався минулого місяця в індійському Кашмірі.

З 2013 року збірні Індії та Пакистану з крикету зустрічалися одна з одною лише в багатокомандних турнірах і грали здебільшого на нейтральних майданчиках. Однак після нещодавніх атак рішення змінилось.

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Індія і Пакистан не хочуть зустрічатись на полі

Гаутам Гамбхір заявив, що вважає, що гра повинна бути повністю припинена за кілька годин до того, як Індія завдала нічних авіаударів, пише 24 канал з посиланням на Sky News.

Моя особиста відповідь на це – категорично ні. Поки все це не припиниться, між Індією і Пакистаном не повинно бути нічого,

– сказав головний тренер.

Гамбхір також додав, що буде слідувати будь-яким рішенням індійської ради з крикету або уряду щодо двостороннього крикету з Пакистаном.

Відзначимо, що наразі будь-який матч між Індією та Пакистаном вважається крикетним блокбастером, і квитки на нього розкуповуються за лічені години.