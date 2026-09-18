"Потрібні вболівальники": менеджер розповів, скільки в Україні заробляють бійці ММА

Український ринок ММА, як й інші галузі, відчуває вплив повномасштабної війни. Тут також діє своя економіка, яка намагається триматись на плаву.

Менеджер бійців змішаних єдиноборств зазначив, що наразі в Україні є ліга, яка може стати хорошим трампліном для спортсменів. Про це, а також фінансові умови починаючих атлетів Владислав Сорока розповів в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу.

Які фінансові умови в ММА в Україні

Менеджер виділяє у нашій державі професійну лігу BFL PRO, у якій, на думку експерта, присутні професійний підхід та розуміння усіх аспектів розвитку бійців. Щоправда, за словами менеджера, як й іншим регіональним лігами, BFL PRO необхідна фанатська підтримка.

"Аби вона трималась – потрібні вболівальники, які ходитимуть на івенти, купуватимуть трансляції. Будь-яка організація тримається або на спонсорах, або ось такій комерційній основі. На все треба гроші. Це бізнес. KSW та інші організації теж тримаються на цьому", – зазначив Сорока.

Функціонер також розповів, скільки може заробляти професійний боєць на старті свого шляху.

Скажімо так, 1 000 – 2 000 доларів за бій. Це гонорар на початку кар'єри в Україні,

– додав менеджер.

Нагадаємо, що недавно інтерв’ю 24 Каналу дав проспект UFC Данііл Донченко.

На що очікувати українським фанатам ММА найближчим часом

Наразі тренувальний табір проводить Ярослав Амосов. Однак, про його наступний бій ще не оголошено.

Турнір BFL PRO відбудеться 17-го жовтня у Києві. У головному поєдинку вечора зійдуться Іван Курелару та Олександр Федонов.