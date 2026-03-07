Маленький хокеїст і його мама загинули внаслідок обстрілу російською армією

Сьогодні, 7 лютого, Російська Федерація знову обстріляла територію України: під масованим ударом опинилися Харків та Київ. Внаслідок цього обстрілу загинув ще один український спортсмен.

Гордій Удовиченко, юний хокеїст клубу "Білий Барс" із Білої Церкви та його мама, вчителька початкових класів Олена Удовиченко, загинули під час російського обстрілу Харкова. Це сталося вночі 7 березня, повідомляє ХК "Білий Барс".

Що відомо про сім'ю Удовиченко?

У Фейсбук хокейний клуб написав, що Гордій був світлим, щирим і добрим хлопчиком, який любив хокей, свою команду та тренування.

Вони згадували його усмішку, старання на льоду та ту дитячу радість, з якою він виходив на кожне заняття.

Також клуб відзначив, що Олена Михайлівна була чуйною, відкритою людиною та люблячою мамою, а як вчителька початкових класів щодня вкладала в дітей знання, турботу й тепло, підтримувала їх і надихала робити перші важливі кроки у житті.

Федерація хокею України висловила щире співчуття рідним і близьким загиблих, а також усій родині клубу "Білий Барс", яка втратила свого вихованця та друга.

Їхня рідна харківська школа також висловила співчуття родині.

За даними відкритих джерел, Гордій Удовиченко став уже п’ятим хокеїстом із Київської області, чиє життя забрала російсько-українська війна, а також 13-м представником українського хокею, який загинув від рук російської окупаційної армії. Раніше загинули Олександр Хміль, Олександр Колонюк, Владислав Лихошва та Олександр Логінов.

Хто з українських дітей-спортсменів постраждали від російської війни?

Однією з таких є 9‑річна Олександра Паскаль , талановита художня гімнастка з Чорноморська. Під час російського ракетного обстрілу в травні 2022 року вона втратила ногу, але після тривалої реабілітації повернулася до занять гімнастикою на протезі, продовжує виступати на змаганнях

11‑річний Роман Олексів пережив тяжкі поранення після ракетного удару по Вінниці, переніс десятки операцій та довгу реабілітацію, але не відмовився від своїх захоплень – продовжує танцювати, вчитися музиці та надихає інших дітей своєю витривалістю.

Матвій Марченко – 6‑річний каратист, який загинув під час російського обстрілу Києва в 2025 році.

На превеликий жаль, у цьому списку згадані далеко не всі діти, які постраждали через війну…