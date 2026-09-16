У Києві військові нібито зірвали семінар бійця зі Сполучених Штатів, який ображав "Азов"

До столиці приїхав боєць бразильського джиу-джитсу зі США Гордон Раян. Спортсмен раніше відзначався актиукраїнськими висловлюваннями, зокрема порівнював з нацистами захисників із полку "Азов" та критикував американську допомогу нашій армії.

На сумнівну репутацію Раяна звернув увагу його суперник, представник Австралії у єдиноборствах Крейг Джонс, який навпаки усіляко підтримує Україну. Зрештою візит завершився скандалом, пише 24 Канал.

Що Раян говорив про Україну

Американець дозволяв собі розповідати, що американські платники податків даремно витрачають гроші, підтримуючи нашу державу у повномасштабній війні проти Росії. Він також коментував світлини, на яких були зображені воїни полку "Азов", порівнюючи їхню символіку з нацистською. Натомість російських бійців він нахвалював.

Що сталося на семінарі Раяна

За версією організаторів заходу, платний урок за участю бійця так і не відбувся, про що йому повідомили за декілька хвилин до запланованого початку.

Проте у австралійця Крейга Джонса є своя версія подій.

Семінар фактично розпочався, але там було небагато людей. Потім хвилин через 15-20 з’явилися військові. Вони спілкувалися з людьми, які прийшли, і з Гордоном. Гордон трохи постояв і сказав щось на зразок "гаразд", переодягнувся й пішов,

– написав суперник американця у своїх соцмережах.

Як Раян прокоментував перебування в Україні

Сам принижений американець, на диво, не почав критикувати українців ще сильніше, а навпаки – написав про те, як йому все сподобалось.

"Який чудовий час я провів тут, у Києві. Місто, люди та культура неймовірні. Усі мої фанати тут – як на татамі, так і поза ними – були неймовірними, і ця поїздка поки що просто чудова", – розсипався у компліментах Раян. Можливо, йому і справді добряче пояснили, що не варто говорити погано про Україну.