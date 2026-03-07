Ферстаппен розбився, Mercedes тріумфував: результати кваліфікації Гран-прі Австралії у Формулі-1

Сезон 2026 року у Формулі-1 розпочався: 22 пілоти визначили стартовий порядок на першу гонку в Австралії. Кваліфікація продемонструвала, що аванси, видані команді Mercedes, справджуються.

Вже у першому сегменті боротьбу за кращу позицію на стартовій решітці несподівано завершив 4-разовий чемпіон світу. А чинні переможці Кубка конструкторів опинилися поза топ-3, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Формула-1 по-новому: чи стане сезон-2026 справжнім шоу та парадом несподіванок

Хто виграв поул-позішн Гран-прі Австралії?

Вже дебютний кваліфікаційний сегмент завершився сенсацією: Макс Ферстаппен не встиг проїхати навіть чверті швидкого кола, розбившись наприкінці стартової прямої. Судячи з усього, у нідерландця заблокувалися задні колеса на гальмуванні. Тож у неділю пілот Red Bull розпочне гонку з хвоста пелотону.

Вестиме ж за собою всіх інших Джордж Рассел – лідер Mercedes досить очікувано був швидшим за суперників з відчутною перевагою. Друге місце узяв його напарник по команді Андреа Кімі Антонеллі, хоча його участь у кваліфікації взагалі була під питанням: у третій практиці італієць розбив болід, і механікам довелося відновлювати його шаленими темпами.

За відсутності Ферстаппена найкращі свої якості продемонстрував новачок Red Bull Ізак Аджар, якому вдалося показати третій час.

Що ж до чинних володарів Кубка конструкторів, то вони займуть третій стартовий ряд. Оскар Піастрі розпочне гонку з 5 позиції, чемпіон світу Ландо Норріс із 6 місця. І перед ними, і позаду будуть червоні кольори Ferrari: Шарль Леклер 4-ий, Льюїс Гемілтон 7-ий.

Які результати кваліфікації Грані-прі Австралії?

1. Джордж Рассел, Mercedes, 1:18.518

2. Кімі Антонеллі, Mercedes, +0.293

3. Ізак Аджар, Red Bull, +0.785

4. Шарль Леклер, Ferrari, + 0.809

5. Оскар Піастрі, McLaren, +0.862

6. Ландо Норріс, McLaren, +0.957

7. Льїюс Гемілтон, Ferrari, +0.960

8. Ліам Лоусон, Racing Bulls, +1.476

9. Арвін Ліндблад, Racing Bulls, +2.729

10. Габріель Бортолетто, Audi, DNS

