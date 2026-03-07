Ферстаппен розбився, Mercedes тріумфував: результати кваліфікації Гран-прі Австралії у Формулі-1
- Джордж Рассел виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії, а його напарник Кімі Антонеллі посів друге місце, незважаючи на аварію в третій практиці.
- Макс Ферстаппен не завершив швидке коло через блокування коліс і стартуватиме з кінця пелотону, а новачок Red Bull Ізак Аджар зайняв третє місце.
Сезон 2026 року у Формулі-1 розпочався: 22 пілоти визначили стартовий порядок на першу гонку в Австралії. Кваліфікація продемонструвала, що аванси, видані команді Mercedes, справджуються.
Вже у першому сегменті боротьбу за кращу позицію на стартовій решітці несподівано завершив 4-разовий чемпіон світу. А чинні переможці Кубка конструкторів опинилися поза топ-3, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Формула-1 по-новому: чи стане сезон-2026 справжнім шоу та парадом несподіванок
Хто виграв поул-позішн Гран-прі Австралії?
Вже дебютний кваліфікаційний сегмент завершився сенсацією: Макс Ферстаппен не встиг проїхати навіть чверті швидкого кола, розбившись наприкінці стартової прямої. Судячи з усього, у нідерландця заблокувалися задні колеса на гальмуванні. Тож у неділю пілот Red Bull розпочне гонку з хвоста пелотону.
Вестиме ж за собою всіх інших Джордж Рассел – лідер Mercedes досить очікувано був швидшим за суперників з відчутною перевагою. Друге місце узяв його напарник по команді Андреа Кімі Антонеллі, хоча його участь у кваліфікації взагалі була під питанням: у третій практиці італієць розбив болід, і механікам довелося відновлювати його шаленими темпами.
За відсутності Ферстаппена найкращі свої якості продемонстрував новачок Red Bull Ізак Аджар, якому вдалося показати третій час.
Що ж до чинних володарів Кубка конструкторів, то вони займуть третій стартовий ряд. Оскар Піастрі розпочне гонку з 5 позиції, чемпіон світу Ландо Норріс із 6 місця. І перед ними, і позаду будуть червоні кольори Ferrari: Шарль Леклер 4-ий, Льюїс Гемілтон 7-ий.
Які результати кваліфікації Грані-прі Австралії?
- 1. Джордж Рассел, Mercedes, 1:18.518
- 2. Кімі Антонеллі, Mercedes, +0.293
- 3. Ізак Аджар, Red Bull, +0.785
- 4. Шарль Леклер, Ferrari, + 0.809
- 5. Оскар Піастрі, McLaren, +0.862
- 6. Ландо Норріс, McLaren, +0.957
- 7. Льїюс Гемілтон, Ferrari, +0.960
- 8. Ліам Лоусон, Racing Bulls, +1.476
- 9. Арвін Ліндблад, Racing Bulls, +2.729
- 10. Габріель Бортолетто, Audi, DNS
Коли дивитися гонку Гран-прі Австралії?
- Як пише офіційний сайт Формули-1, гонка на трасі в Мельбурні відбудеться 8 березня о 6 годині ранку за київським часом.
- Цьогоріч у Формулі новий технічний регламент, який передбачає використання активної аеродинаміки, 50% електротяги двигуна, менші за габаритами боліди та режим обгону упродовж цілого кола замість DRS.
- Ландо Норріс захищає титул чемпіона світу, вперше за десятиліття на стартовій решітці 11 команд і 22 пілоти, додалася американська стайня Cadillac.