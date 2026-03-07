Уже в первом сегменте борьбу за лучшую позицию на стартовой решетке неожиданно завершил 4-кратный чемпион мира. А действующие победители Кубка конструкторов оказались вне топ-3, сообщает 24 Канал.

Кто выиграл поул-позишн Гран-при Австралии?

Уже дебютный квалификационный сегмент завершился сенсацией: Макс Ферстаппен не успел проехать даже четверти быстрого круга, разбившись в конце стартовой прямой. Судя по всему, у нидерландца заблокировались задние колеса на торможении. Поэтому в воскресенье пилот Red Bull начнет гонку с хвоста пелотона.

Вести же за собой всех остальных Джордж Рассел – лидер Mercedes довольно ожидаемо был быстрее соперников с ощутимым преимуществом. Второе место взял его напарник по команде Андреа Кими Антонелли, хотя его участие в квалификации вообще было под вопросом: в третьей практике итальянец разбил болид, и механикам пришлось восстанавливать его бешеными темпами.

В отсутствие Ферстаппена лучшие свои качества продемонстрировал новичок Red Bull Изак Аджар, которому удалось показать третье время.

Что касается действующих обладателей Кубка конструкторов, то они займут третий стартовый ряд. Оскар Пиастри начнет гонку с 5 позиции, чемпион мира Ландо Норрис с 6 места. И перед ними, и позади будут красные цвета Ferrari: Шарль Леклер 4-ый, Льюис Хэмилтон 7-ый.

Какие результаты квалификации Грани-при Австралии?

1. Джордж Рассел, Mercedes, 1:18.518

2. Кими Антонелли, Mercedes, +0.293

3. Изак Аджар, Red Bull, +0.785

4. Шарль Леклер, Ferrari, +0.809

5. Оскар Пиастри, McLaren, +0.862

6. Ландо Норрис, McLaren, +0.957

7. Льиюс Хэмилтон, Ferrari, +0.960

8. Лиам Лоусон, Racing Bulls, +1.476

9. Арвин Линдблад, Racing Bulls, +2.729

10. Габриэль Бортолетто, Audi, DNS

Когда смотреть гонку Гран-при Австралии?