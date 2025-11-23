Норріс не переміг, але наблизився до чемпіонства: результат гран-прі Лас-Вегаса

У Формулі-1 на фінішну пряму вийшов сезон-2025. У неділю, 23 листопада, завершився 22-й етап.

Гран-прі відбувалося в Лас-Вегасі. Після кваліфікації на поул-позишн стартував лідер сезону Ландо Норріс, інформує 24 Канал.

Читайте також Спілкується за допомогою очей: що відомо про нинішній стан Шумахера

Як минула гонка у Лас-Вегасі?

Проте вже на старті він втратив першу сходинку. Британець помилився в боротьбі з Максом Ферстаппеном, через що пропустив вперед не тільки нідерландця, а й Джорджа Расселла.

Як Норріс втратив лідерство: дивіться відео

Тривалий час лідери гонки зберігали свої позиції – першим був Ферстаппен, за ним Расселл, а трійку замикав Норріс. Проте в пілота "Мерседес" згодом розпочались певні проблеми з кермом і це допомогло гонщику "Макларен".

Він на 34-му колі без проблем обігнав свого земляка та вийшов на друге місце. Воно цього разу стало для нього максимальним, адже Ферстаппен не дозволив до себе наблизитися й нав'язати боротьбу.

Норріс випередив Расселла в боротьбі за "срібло": дивіться відео

Наприкінці заїзду боротьба на трасі точилась між трьома гонщиками – Андреа Кімі Атонеллі, Оскаром Піастрі та Шарлем Леклером. Пілот "Мерседеса", який з другого кола їхав на гумі хард, втримав позаду себе обох суперників, однак через 5-секундний штраф за фальстарт все ж таки пропустив австралійця вперед, а сам опинився на п'ятій сходинці.

Також варто відзначити деякий прогрес зіркового Льюїса Гемільтона, який вперше в кар'єрі посів останнє місце у кваліфікації. Він врешті-решт замкнув десятку.

Результат гонки гран-прі Лас-Вегаса: топ-10

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:21:08.429 Ландо Норріс ("Макларен") +20.741 Джордж Расселл ("Мерседес") +23.546 Оскар Піастрі ("Макларен") +27.650 Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +30.488 Шарль Леклер ("Феррарі") +30.678 Карлос Сайнс ("Вільямс") +34.924 Ісак Аджар ("Рейсін Буллз") +45.257 Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +51.134 Льюїс Гамільтон ("Феррарі") +59.369

Зазначимо, що це був третій старт в історії Формули-1, який відбувався у Лас-Вегасі. Вдруге його виграв Макс Ферстаппен, а ще одного разу переможцем ставав Джордж Расселл (дані Вікіпедії).

Що відомо про завершення сезону?