Тріумф Норріса та фіаско Гемілтона: у Лас-Вегасі завершилась кваліфікація Формули-1

Сезон-2025 у Формулі-1 вийшов на фінішну пряму. До його завершення залишилося лише три етапи.

Перший з них відбувається у Лас-Вегасі. У суботу, 22 листопада, було проведено кваліфікацію американського Гран-прі, інформує 24 Канал.

Читайте також Не думаю, що ми знову його побачимо: близький друг Шумахера розповів про стан гонщика

Як минула кваліфікація у Лас-Вегасі?

Вона тривала у складних дощових умовах за температури 11 градусів. Поул завоював пілот "Макларена" Ландо Норріс.

Чинний лідер сезону в найкращій спробі фінішував з часом 1:47.934. Він випередив Макса Ферстаппена та Карлоса Сайнса, як опинилися в топ-3.

Його партнер по команді та головний конкурент Оскар Піастрі показав лише п'ятий результат. Також варто відзначити провал зіркового Льюїса Гемілтона. Гонщик "Феррарі" посів останню сходинку, відставши на понад дев'ять секунд.

Результат кваліфікації Гран-прі Лас-Вегаса: топ-10

Ландо Норріс – 1:47.934 Макс Ферстаппен +0.323 Карлос Сайнс +0.362 Джордж Рассел +0.869 Оскар Піастрі +1.027 Ліам Лоусон +1.128 Фернандо Алонсо +1.532 Ізак Аджар +1.620 Шарль Леклер +1.938 П'єр Гаслі +3.606.

Довідка. Після 21 етапу лідером індивідуального заліку пілотів з 390 очками є Норріс. У трійці також розташовуються Піастрі та Ферстаппен з відставанням у 24 і 49 балів відповідно.

Зазначимо, що перед Гран-прі Лас-Вегаса британець був не надто оптимістичним. Він у коментарі пресслужбі Формули-1 заявляв, що не має завищених очікувань, проте кваліфікація має додати йому позитиву.

"Безумовно, це буде найважча гонка для мене за останні два роки. Мої очікування не такі високі, якими вони були напередодні Бразилії або Мексики, де ми стабільно демонструємо високі результати. Ми покращили ті моменти, де раніше мали труднощі. У мене є більше упевненості, ніж у попередні сезони, але вона не така, яка в попередні етапи", – розповідав Норріс.

Що відомо про Гран-прі Лас-Вегаса?