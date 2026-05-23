Форвард Шахтаря не поїде зі збірною на матчі до Росії та Білорусі

Збірна Буркіна-Фасо запланувала два контрольні матчі на початку червня. 5 червня команда зіграє у Волгограді проти збірної Росії, а 8 червня зустрінеться з Білоруссю у Мінську.

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре пропустить червневі товариські поєдинки національної збірної. Про це повідомив головний тренер африканської команди Амір Абду, пише 24 Канал.

Чому Траоре не поїде до Росії та Білорусі?

Керманич збірної пояснив, що рішення не викликати гравця має виключно неспортивні причини.

Його відсутність не пов'язана зі спортивною формою. Лассіна провів чудовий сезон, особливо наприкінці. В'їхати до Росії з його паспортом дещо складно. Ми не хотіли ризикувати. Нам його бракуватиме,

– заявив Абду.

У поточному сезоні 25-річний футболіст продемонстрував високу результативність у складі Шахтаря. Форвард відзначився 7 забитими голами та 3 асистами.

Що відомо про Лассіна Траоре?

25-річний професійний футболіст, який грає на позиції центрального нападника за Шахтар та національну збірну Буркіна-Фасо. Він вихованець відомої футбольної академії Аякса. У червні 2021 року Шахтар викупив його контракт у нідерландського клубу.

У складі "гірників" нападник здобув низку трофеїв: тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026), двічі вигравав Кубок України та одного разу – Суперкубок.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він увійшов до числа небагатьох іноземних гравців команди, які залишилися в клубі та не скористалися спеціальним правилом ФІФА щодо тимчасового припинення або розірвання контракту.

Футболіст неодноразово підкреслював, що сприймає Україну як свою другу домівку, вивчив слова українського гімну та часто виконує його перед матчами.

У травні 2026 року він офіційно продовжив угоду з Шахтарем до 30 червня 2031 року.