Нападающий Шахтера Лассина Траоре пропустит июньские товарищеские поединки национальной сборной. Об этом сообщил главный тренер африканской команды Амир Абду, пишет 24 Канал.

Почему Траоре не поедет в Россию и Беларусь?

Наставник сборной объяснил, что решение не вызывать игрока имеет исключительно неспортивные причины.

Его отсутствие не связано со спортивной формой. Лассина провел великолепный сезон, особенно в конце. Въехать в Россию с его паспортом несколько сложно. Мы не хотели рисковать. Нам его будет не хватать,

– заявил Абду.

В текущем сезоне 25-летний футболист продемонстрировал высокую результативность в составе Шахтера. Форвард отметился 7 забитыми голами и 3 ассистами.

Что известно о Лассине Траоре?

25-летний профессиональный футболист, который играет на позиции центрального нападающего за Шахтер и национальную сборную Буркина-Фасо. Он воспитанник известной футбольной академии Аякса. В июне 2021 года Шахтер выкупил его контракт у нидерландского клуба.

В составе "горняков" нападающий добыл ряд трофеев: трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026), дважды выигрывал Кубок Украины и однажды – Суперкубок.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он вошел в число немногих иностранных игроков команды, которые остались в клубе и не воспользовались специальным правилом ФИФА о временном прекращении или расторжении контракта.

Футболист неоднократно подчеркивал, что воспринимает Украину как свой второй дом, выучил слова украинского гимна и часто исполняет его перед матчами.

В мае 2026 года он официально продлил соглашение с Шахтером до 30 июня 2031 года.