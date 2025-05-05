У НХЛ стався історичний камбек, який переписав історію ліги

У понеділок, 5 травня, визначився останній учасник 1/4 фіналу НХЛ-2024/2025. За путівку в цю стадію турніру змагалися Вінніпег Джетс і Сент-Луїс Блюз.

Команди виграли по три гри, тож доля серії вирішувалася в сьомому поєдинку. Він видався надзвичайно емоційним і подарував глядачам справжню драму.

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Історичний матч

"Джетс" здобули перемогу з рахунком 4:3 після овертайму. До цього вони оформили фантастичний камбек, який переписав історію ліги, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НХЛ.

Канадці програвали з різницею у дві шайби за 1 хвилину та 55 секунд до кінця третього періоду. Вони змогли зрівняти рахунок у поєдинку за 3 секунди до фінальної сирени.

Результативний кидок записав собі в актив Коул Перфетті. Він став автором найпізнішої закинутої шайби в сьомих іграх стадії плей-оф в історії, яка перевела гру в овертайм.

Попереднім рекордсменом був Метт Кук. Він зрівняв рахунок за 6 секунд до завершення основного часу в матчі 1/4 фіналу Конференції за Ванкувер Кенакс у далекому 2004 році.

До слова. Вінніпег Джетс став лише четвертою командою в історії НХЛ, яка перемогла в матчі плей-оф, маючи відставання у дві шайби за дві хвилини до кінця третього періоду. Раніше це робили: Філадельфія Флаєрс (1977 рік), Квебек Нордікс (1993) і Бостон Брюїнс (2013).

Дивіться відеоогляд матчу Вінніпег Джетс – Сент-Луїс Блюз

Зазначимо, що в наступному раунді Вінніпег Джетс протистоятиме Даллас Старз. Перша гра серії відбудеться 8 травня та розпочнеться о 4:30 за київським часом.