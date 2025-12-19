Внаслідок смертельної авіакатастрофи загинув видатний гонщик Грег Біффл зі своєю родиною

У четвер, 18 грудня, у США сталася масштабна авіакатастрофа. Вона забрала життя шістьох людей.

Серед них був і відомий гонщик NASCAR Грег Біффл. Приватний літак Cessna Citation розбився в регіональному аеропорту Стейтсвілл близько десятої ранку за місцевим часом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Що відомо про загибель Грега Біффла?

За даними Федерального управління цивільної авіації, літак прямував до Сарасоти у штаті Флорида. Пролетівши близько п’яти миль, екіпаж вирішив повернути назад.

Свідки з сусіднього гольф-клубу зазначили, що перед падінням борт летів занадто низько й не зміг піднятися вище 600 метрів. Під час спроби аварійної посадки він впав поблизу злітно-посадкової смуги та миттєво спалахнув.

Внаслідок катастрофи загинула родина Біффла. На борту була його дружина Крістіна, їхня донька Емма та син Райдер.

Також у літаку перебував Крейг Водсворт, ветеран спільноти NASCAR, який тривалий час працював у команді Кенні Воллеса. Вони прямували до Флориди на зустріч із Гарретом Мітчеллом, з яким Грег мав дружні та професійні зв'язки.



В авіакатастрофі загинув легендарний гонщик Грег Біффл / Фото Daily mail

Наразі триває розслідування катастрофи. Серед факторів, що могли вплинути, розглядають складні погодні умови.

Зазначається, що була низька хмарність й дуже погана видимість. Окрім цього, ще міг вплинути легкий дощ, який у момент аварії перейшов у сильну зливу.

Що відомо про Грега Біффла?

Американський автогонщик залишив по собі неймовірну спортивну спадщину. Його шлях у перегонах розпочався на коротких асфальтованих треках Тихоокеанського Північного Заходу.

Врешті-решт він піднявся на вершину – ставав чемпіоном NASCAR Camping World Truck Series 2000 року та тріумфував у NASCAR Nationwide-2002. Також здобував "срібло" на NASCAR Sprint Cup-2005 – найвищої серії перегонів даного класу (дані Вікіпедії).

Загалом тільки в межах Sprint Cup провів 12 сезонів. В його активі був 381 старт, у яких він здобув 19 перемог та 84 рази потрапляв до п'ятірки найкращих.

Нагадаємо, що напередодні в жахливу ДТП із сім'єю потрапив ексфутболіст збірної України Василь Кравець. Від його автомобіля майже нічого не залишилося, але якимось дивом, на щастя, обійшлося без жертв.