"Мій спортзал коштує дешевше": міністр Бідний висловився про фінансування спорту під час війни

Під час війни фінансування спортивних ініціатив викликає все більше питань. Чимало людей вважають, що інвестування великих коштів у спорт зараз не на часі.

Держава не має змоги виділяти багато грошей у спорт. Проте міністр молоді та спорту Матвій Бідний має свою думку з цього приводу, повідомляє 24 Канал.

Як фінансувати спорт під час війни?

Політик відвідав Всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. На ній він пояснив, що інтерес дітей до спорту знижується.

"Неправда буде сказати, що держава не виділяє кошти на спорт. Якщо взяти, наприклад, дитячий спорт, то за минулий рік на утримання комунальних закладів на дитячий спорт було витрачено місцевими бюджетами 6,4 мільярда гривень. За ці кошти утримується 1097 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які виховують 342 тисячі вихованців", – каже пан Матвій.

Це 8,3% від загальної кількості дітей віком від 6 до 18 років. Але п'ята частина від цієї цифри – це приписки "мертвих душ". Тому можу сказати, що йдеться про 6% дітей, які тільки перебувають в системі спорту. І за це вже заплатили бюджетні гроші. Навіть ті, в кого немає дітей. Навіть ті, хто не цікавиться спортом,

– розповів міністр.

За даними Бідного, на утримання одної дитини в спорті держава витрачає близько 18,5 тисяч гривень на рік. Як він іронічно зазначив, навіть абонемент у його спортзал у Києві коштує дешевше.

Міністр очікує на залучення інвестицій з боку бізнесу. Він не вірить, що утримання спорту тільки на державному рівні призведе до прогресу та покращення результатів.

Коли ми почнемо захоплювати нашу вибірку і працювати з великою кількістю ініціатив, тоді бізнес прийде у спорт. З'являться правила і бізнес почне орієнтуватися на якісь конкретні показники спільноти. І тоді, я вважаю, що почнуть наші бюджети і взагалі добробут нашої галузі збільшуватись, Загалом 100% наших дітей мають займатися спортом, в тому чи іншому виді,

– вважає Матвій.

Він вважає, що саме клубна система дає можливість залучати широкі маси, орієнтуючись на спортивний результат.. У дітей є бажання гратися і бути активними, а з часом прийде результат у більшості з них.

Також Матвій Бідний розповідав про важливість спорту під час війни. Він акцентував увагу на тому, що результати наших спортсменів знижуються.

Нагадаємо, що раніше міністр спорту коментував можливе повернення Росії до міжнародних змагань. Наразі представникам країни-терористки дозволяють виступати індивідуально під нейтральним прапором.