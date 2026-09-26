Грузія – Україна: де дивитися матч Ліги націй онлайн

Збірні України та Грузії зустрінуться у межах другого туру Ліги націй УЄФА. Поєдинок команд відбудеться 28 вересня на полі грузинів.

Це буде єдиний матч довгого осіннього збору, який підопічні Андреа Мальдери зіграють у "ранньому" часовому слоті – о 19:00 за Києвом, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися онлайн матч України

Офіційним транслятором в Україні усіх матчів розіграшу Ліги націй сезону 2026/2027 років є медіасервіс MEGOGO.

Застосунок ОТТ-платформи доступний на різноманітних смарт-пристроях, а також трансляцію можна буде переглядати онлайн в інтернет-браузері.

Для того, щоб подивитися матч Грузії та України, потрібна одна з передплат – MEGOPACK (MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S), "Спорт" чи "ТБ + Кіно". Матчі Ліги націй йдуть в етері спеціальних каналів MEGOGO Футбол.

У Т2 та кабельних мережах матч покаже телеканал MEGOGO SPORT, ця трансляція безкоштовна.

Супровід матчу

Традиційно гру головної команди супроводжуватиме робота передматчевої студії з експертами. Вона розпочнеться о 17:45. У перерві та після гри у студії проведуть експрес-аналіз матчу і поспілкуються з футболістами та тренером Андреа Мальдерою.

Коментатори матчу Грузії та України – Володимир Звєров та Віталій Похвала.

Ситуація у групі

Після першого туру Україна та Північна Ірландія мають по три очки, Грузія та Угорщина опинились в аутсайдерах з нулем.

Команда, яка за підсумками групового етапу посяде перше місце, напряму підніметься у Лігу А на наступний розіграш Ліги націй. Власник другого місця зіграє у стиках. Прямого вильоту немає, четверта збірна у квартеті гратиме стикові матчі за збереження прописки.