Україна сенсаційно розгромила Грузію у відборі на ЧС-2027 з баскетболу
- Збірна України з баскетболу перемогла Грузію з рахунком 92:79 у відборі на ЧС-2027.
- Олександр Ковляр став найрезультативнішим гравцем матчу, забивши 31 очко, а наступний матч Україна зіграє проти Данії 30 листопада.
Збірна України з баскетболу стартувала у кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року. У першому поєдинку підопічні Арніса Багатскіса на виїзді зустрічалися з командою Грузії.
"Синьо-жовті" вийшли на стартовий матч відбору на ЧС-2027 в ослабленому складі. Тож фаворитом протистояння у Тбілісі вважалися господарі майданчика, пише 24 Канал.
Читайте також Ломаченко у Литві відвідав матч, де фани скандували "Слава Україні"
Як завершився матч Грузія – Україна?
Стартові хвилини були за грузинами, які краще грали на підбиранні та були точнішими у виконанні штрафних. Першу чверть господарі виграли з рахунком 23:15.
У наступній 10-хвилинці "синьо-жовті" поступово перехопили ініціативу. Підопічні Багатскіса вирівняли гру та завершили чверть з відривом у три бали на свою користь – 28:25.
Після перерви українці продовжували домінувати на майданчику. Наші баскетболісти зрівняли загальний рахунок у зустрічі та вирвалися вперед. Третя чверть завершилася з рахунком 23:13 на користь "синьо-жовтих".
У фінальній 10-хвилинці збірна України довела справу до логічного завершення, довівши перевагу до 17 очок. У підсумку "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 92:79.
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
Найрезультативнішим гравцем української команди, згідно зі статистикою FIBA, став Олександр Ковляр, який набрав 31 очко. В активі Олександра Липового – 13 очок.
Відеоогляд матчу Грузія – Україна
Коли наступний матч України та яке турнірне становище?
- Завдяки перемозі над Грузією Україна очолила турнірну таблицю групи А, де також виступають Іспанія і Данія. В активі "синьо-жовтих" два очка.
- Наступний матч підопічні Багатскіса проведуть 30 листопада проти Данії. Номінально домашня зустріч у Ризі розпочнеться о 19:00 за київським часом.
- Для виходу у фінальний раунд відбору Україні потрібно посісти місце вище четвертого.