Україна сенсаційно розгромила Грузію у відборі на ЧС-2027 з баскетболу

Збірна України з баскетболу стартувала у кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року. У першому поєдинку підопічні Арніса Багатскіса на виїзді зустрічалися з командою Грузії.

"Синьо-жовті" вийшли на стартовий матч відбору на ЧС-2027 в ослабленому складі. Тож фаворитом протистояння у Тбілісі вважалися господарі майданчика, пише 24 Канал.

Як завершився матч Грузія – Україна?

Стартові хвилини були за грузинами, які краще грали на підбиранні та були точнішими у виконанні штрафних. Першу чверть господарі виграли з рахунком 23:15.

У наступній 10-хвилинці "синьо-жовті" поступово перехопили ініціативу. Підопічні Багатскіса вирівняли гру та завершили чверть з відривом у три бали на свою користь – 28:25.

Після перерви українці продовжували домінувати на майданчику. Наші баскетболісти зрівняли загальний рахунок у зустрічі та вирвалися вперед. Третя чверть завершилася з рахунком 23:13 на користь "синьо-жовтих".

У фінальній 10-хвилинці збірна України довела справу до логічного завершення, довівши перевагу до 17 очок. У підсумку "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 92:79.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Найрезультативнішим гравцем української команди, згідно зі статистикою FIBA, став Олександр Ковляр, який набрав 31 очко. В активі Олександра Липового – 13 очок.

Відеоогляд матчу Грузія – Україна

Коли наступний матч України та яке турнірне становище?