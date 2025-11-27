Украина сенсационно разгромила Грузию в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу стартовала в квалификации на чемпионат мира 2027 года. В первом поединке подопечные Арниса Багатскиса на выезде встречались с командой Грузии.

"Сине-желтые" вышли на стартовый матч отбора на ЧМ-2027 в ослабленном составе. Поэтому фаворитом противостояния в Тбилиси считались хозяева площадки, пишет 24 Канал.

Как завершился матч Грузия – Украина?

Стартовые минуты были за грузинами, которые лучше играли на подборе и были более точными в исполнении штрафных. Первую четверть хозяева выиграли со счетом 23:15.

В следующей 10-минутке "сине-желтые" постепенно перехватили инициативу. Подопечные Багатскиса выровняли игру и завершили четверть с отрывом в три балла в свою пользу – 28:25.

После перерыва украинцы продолжали доминировать на площадке. Наши баскетболисты сравняли общий счет во встрече и вырвались вперед. Третья четверть завершилась со счетом 23:13 в пользу "сине-желтых".

В финальной 10-минутке сборная Украины довела дело до логического завершения, доведя преимущество до 17 очков. В итоге "сине-желтые" одержали победу со счетом 92:79.

Грузия – Украина 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Самым результативным игроком украинской команды, согласно статистике FIBA, стал Александр Ковляр, который набрал 31 очко. В активе Александра Липового – 13 очков.

Видеообзор матча Грузия – Украина

Когда следующий матч Украины и какое турнирное положение?