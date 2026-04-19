Юнак цьогоріч здивував світ, зумівши побити молодіжний рекорд світу на дистанції 200 метрів, який належав легендарному ямайцю. Тепер Гут перейняв від Болта не лише блискавичну швидкість, але й манеру святкувати ще до фінішної лінії, пише Olympics.

Дивіться також Головна суперниця Магучіх виграла домашній чемпіонат з рекордом сезону

Як Гут Гут пробіг 100 метрів на чемпіонаті Австралії?

На першості U-20 Гуту не було рівних у найбільш престижній спринтерській дисципліні на 100 метрів.

Як і Усейн Болт свого часу на Олімпіаді у Пекіні у 2008 році, юний австралієць відзначився не найкращим стартом, але потім, наче вітер, промчав повз усіх суперників і встиг за 20 метрів до фінішу почати святкувати.

Гут Гут виграв 100 метрів на чемпіонаті Австралії U-20 – дивіться відео:

Підсумковий результат Гута склав 10,21 секунди. Світовий рекорд, який належить Усейну Болту, складає 9,58 і тримається вже 17 років – з 2009-го. Але Болт тоді був старший від австралійця аж на 5 років.

