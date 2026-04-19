Бігун з Австралії, який побив рекорд Усейна Болта, повторив його знамените святкування

18-річний австралійський спринтер суданського походження Гут Гут змушує говорити про себе як про майбутню суперзірку легкої атлетики. Схоже, вперше за 20 років справді з'явився "новий Усейн Болт".

Юнак цьогоріч здивував світ, зумівши побити молодіжний рекорд світу на дистанції 200 метрів, який належав легендарному ямайцю. Тепер Гут перейняв від Болта не лише блискавичну швидкість, але й манеру святкувати ще до фінішної лінії, пише Olympics.

Як Гут Гут пробіг 100 метрів на чемпіонаті Австралії?

На першості U-20 Гуту не було рівних у найбільш престижній спринтерській дисципліні на 100 метрів.

Як і Усейн Болт свого часу на Олімпіаді у Пекіні у 2008 році, юний австралієць відзначився не найкращим стартом, але потім, наче вітер, промчав повз усіх суперників і встиг за 20 метрів до фінішу почати святкувати.

Гут Гут виграв 100 метрів на чемпіонаті Австралії U-20 – дивіться відео:

Підсумковий результат Гута склав 10,21 секунди. Світовий рекорд, який належить Усейну Болту, складає 9,58 і тримається вже 17 років – з 2009-го. Але Болт тоді був старший від австралійця аж на 5 років.

Який рекорд Болта Гут вже побив?