Хамрун – Динамо: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо 22 липня стартує у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів нового сезону-2025/2026. Команда Олександра Шовковського зіграє перший матч проти мальтійського Хамруна.

До цього київське Динамо ще жодного разу не грало проти мальтійських суперників, як і в історії Хамруна проти українських клубів. На виїзний поєдинок Олександр Шовковський включив у заявку киян 24-х гравців, у якій не знайшлось місце колумбійському вінгеру Анхелю Торресу, повідомляє 24 Канал.

До теми Мальтійський екзамен для Динамо: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамруна

Хто покаже матч Хамрун – Динамо у Лізі чемпіонів?

Український клуб не надто вдало зіграв на тренувальних зборах. У шести проведених поєдинках динамівці здобули лише одну перемогу (6 липня над Кішвардою 3:0). Натомість зазнали трьох поразок та двічі зіграли внічию. Останній контрольний матч перед стартом у новому сезоні-2025/20255 кияни зіграли 16 липня, коли мінімально поступились хорватському Осієку 0:1.

Перший офіційний матч Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів транслюватиметься на телеканалі 2+2, який буде доступний на платформі Київстар ТБ або медіасервісі MEGOGO.

Стартовий свисток про початок поєдинку Хамрун – Динамо пролунає 22 липня о 20:00 (за київським часом).

До слова. Матч-відповідь другого етапу кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Хамрун запланований на 29 липня (о 21:00 за Києвом).

Переможець цього двоматчевого протистояння у наступному раунді кваліфікації ЛЧ-2025/2026 зіграє проти тріумфатора пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль). Невдаха дуелі Динамо – Хамрун продовжить свій єврокубковий шлях у кваліфікації Ліги Європи, де зіграє проти переможеного у тій же битві Пафос – Маккабі Аль-Авів.