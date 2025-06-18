B-проба Мунгії також підтвердила наявність заборонених речовин

На початку травня, після перемоги над Бруно Сураче, Хайме Мунгія здав позитивний допінг-тест. Проба А виявила екзогенне походження метаболітів тестостерону.

Після позитивної першої проби на перевірку пішла проба В. У ній також підтвердилася наявність екзогенного тестостерону, пише 24 канал з посиланням на Майка Коппінджера.

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Скандал набирає нових обертів

Оскільки це вже друга позитивна допінг-проба Хайме Мунгії, боксера чекатимуть серйозні наслідки. Йому загрожує дисциплінарне покарання від Британської боксерської ради контролю. Йому загрожує дискваліфікація терміном до одного року.

Зокрема результат бою проти Бруно Сураче, де Мунгія здобув перемогу, може бути анульовано.

Що таке екзогенний тестостерон Це речовина, що потрапляє в організм ззовні, а не вироблена природним шляхом. Зазвичай потрапляє в організм з гормональними лікарськими препаратами або зі спеціальним харчуванням.

Нагадаємо, що у травні 2025 року Бруно Сураче у бою проти Хайме Мунгії зазнав першої поразки у професійній кар'єрі. Тоді він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.