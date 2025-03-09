Український "Термінатор" у кривавій рубці поступився Гонсалесу

У ніч на 9 березня на арені "Thunder Studios" у Лонг-Біч (США) відбувся бій між українцем Арнольдом Хегаєм та американцем Джоетом Гонсалесом. Суперники зустрілися в рамках напівлегкого дивізіону.

Арнольд Хегай на прізвисько "Термінатор" проводив бій у статусі другого номера WBO. Його суперником був досвідчений претендент Джоет Гонсалес, пише 24 Канал.

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Прикра поразка "Термінатора"

Поєдинок краще розпочав український боксер. Арнольд завдав кількох перспективних ударів по корпусу суперника, тримаючи його на безпечній дистанції.

У наступних раундах збереглася перевага Арнольда, але боксери почали частіше клінчувати, використовуючи "брудні" прийоми. У 5-му раунді рефері зняв бал з одесита за постійні спроби в'язати руки опоненту.

У шостому раунді з брови Гонсалеса потекла кров. У наступній трихвилинці вже Хегай пропустив удар претендента і з його носа потекла кров.

Поступово ініціативу захопив американець, але "Арні" відповідав небезпечними контратаками.

В останньому раунді суперники влаштували видовищний махач, намагаючись вирвати перемогу. Після фінального гонга судді роздільним рішенням віддали перемогу Гонсалесу.

Рахунок бою

Джоет Гонсалес (США) – Арнольд Хегай (Україна) – SD 10 (96–93, 94–95, 97–92)

Відео повного бою Хегай – Гонсалес (початок 3:37)

Український "Термінатор" зазнав другої поразки в кар'єрі. На рахунку українця 22 перемоги, в тому числі 14 – нокаутом. Ще один бій завершився внічию.

Гонсалес відібрав у Хегая другий рядок рейтингу WBO та вчетверте битиметься за титул чемпіона світу.