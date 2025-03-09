Арнольд Хегай по прозвищу "Терминатор" проводил бой в статусе второго номера WBO. Его соперником был опытный претендент Джоет Гонсалес, пишет 24 Канал.

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Досадное поражение "Терминатора"

Поединок лучше начал украинский боксер. Арнольд нанес несколько перспективных ударов по корпусу соперника, держа его на безопасной дистанции.

В следующих раундах сохранилось преимущество Арнольда, но боксеры начали чаще клинчевать, используя "грязные" приемы. В 5-м раунде рефери снял балл с одессита за постоянные попытки вязать руки оппоненту.

В шестом раунде из брови Гонсалеса потекла кровь. В следующей трехминутке уже Хегай пропустил удар претендента и из его носа потекла кровь.

Постепенно инициативу захватил американец, но "Арни" отвечал опасными контратаками.

В последнем раунде соперники устроили зрелищный махач, пытаясь вырвать победу. После финального гонга судьи раздельным решением отдали победу Гонсалесу.

Счет боя

Джоет Гонсалес (США) – Арнольд Хегай (Украина) – SD 10 (96–93, 94–95, 97–92)

Видео полного боя Хегай – Гонсалес (начало 3:37)

Украинский "Терминатор" потерпел второе поражение в карьере. На счету украинца 22 победы, в том числе 14 – нокаутом. Еще один бой завершился вничью.

Гонсалес отобрал у Хегая вторую строчку рейтинга WBO и в четвертый раз будет драться за титул чемпиона мира.