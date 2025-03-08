В 2025 году в рамках Riyadh Season состоится грандиозный турнир под названием Гран-при WBC. В четырех дивизионах будут сражаться 128 спортсменов, пишет 24 Канал.

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Третий участник Гран-при от Украины

Персональное приглашение на турнир получил украинский супертяжеловес Цотне Рогава. Обладатель титула WBC USA сообщил новость в своем инстаграме.

"Меня выбрали для участия в Гран-при. Поехали", – написал Рогава.

Напомним, что 31-летний Цотне Рогава на профессиональном ринге одержал 10 побед в 10 поединках. Семь боев украинец грузинского происхождения завершил нокаутом.

Что известно о турнире Гран-при WBC