В 2025 году в рамках Riyadh Season состоится грандиозный турнир под названием Гран-при WBC. В четырех дивизионах будут сражаться 128 спортсменов, пишет 24 Канал.
Читайте также WBA приняла решение по титулу Усика: что известно
Третий участник Гран-при от Украины
Персональное приглашение на турнир получил украинский супертяжеловес Цотне Рогава. Обладатель титула WBC USA сообщил новость в своем инстаграме.
"Меня выбрали для участия в Гран-при. Поехали", – написал Рогава.
Напомним, что 31-летний Цотне Рогава на профессиональном ринге одержал 10 побед в 10 поединках. Семь боев украинец грузинского происхождения завершил нокаутом.
Что известно о турнире Гран-при WBC
- Отметим, что новый совместный проект Всемирного боксерского совета (WBC) и основателя Riyadh Season Турки Аль-Шейха начнется в апреле. Гран-при пройдет в четырех весовых категориях: полулегком, первом полусреднем, среднем и супертяжелом весе.
- В каждой весовой категории будут соревноваться по 32 спортсмена. Бои будут проходить по олимпийской системе, начиная с 1/16 финала.
- Грандиозный финал состоится в декабре 2025 года. Победители Гран-при смогут заработать до 220 тысяч долларов.
- Сейчас известно об участии трех украинцев: Цотне Рогавы (хевивейт), Даниила Лозана (первый полусредний вес) и Александра Соломенникова (полулегкий вес).