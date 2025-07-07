16-річний вундеркінд Хільберто Мора став наймолодшим футболістом, який зіграв у фіналі міжнародних турнірів. Мексиканцю на момент поєдинку було 16 років та 265 днів, пише 24 Канал з посиланням на журналіста Yeudiel Pacheco.

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16-річний мексиканець вписав своє ім'я в історію

У переможному фіналі проти США (2:1) Золотого кубка КОНКАКАФ Мора зіграв на позиції центрального півзахисника та провів на полі 75 хвилин.

Хільберто Мора оновив вікові рекорди Ламіна Ямаля та легендарного Пеле. Іспанець зіграв у фіналі Євро-2024 у віці 17 років та одного дня. Бразильцю на момент фіналу ЧС-1958 виповнилося 17 років та 249 днів.

Зазначимо, що Мора розпочав турнір в статусі запасного гравця. Він пропустив матчі групового етапу. Хільберто дебютував у чвертьфіналі проти Саудівської Аравії (2:0). Це був перший матч вундеркінда за дорослу збірну Мексики.

У півфіналі Золотого кубка КОНКАКАФ проти Гондураса (1:0) Мора вийшов в основі та піддав гольовий асист.

Довідка. Золотий кубок КОНКАКАФ проводиться з 1991 року. Це головний футбольний турнір для збірних регіону Північної та Центральної Америки.

На клубному рівні юнак виступає за мексиканську Тіхуану. За основну команду він дебютував 18 серпня 2024 року, а вже 31 серпня того ж року забив перший гол.

Загалом півзахисник відіграв за Тіхуану 30 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. За збірну Мексики відіграв 3 поєдинки. Сайт Transfermarkt оцінює Мору в три мільйони євро.

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