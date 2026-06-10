Не проти Кабаєла: відомий промоутер обрав великий європейський бій для Усика

Британський промоутер Едді Хірн вибрав наступного потенційного суперника для Олександра Усика. Він вважає, що українець може здобути переконливу перемогу.

У спілкуванні з журналістами промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн проаналізував два потенційні шляхи розвитку для Олександра. Його слова передає ютуб Ring Magazine.

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З ким Хірн радить битися чемпіону?

Впливовий боксерський функціонер не має сумнівів, який шлях для володаря поясів IBF, WBO та WBA у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) Олександра Усика є найкращим.

Хірн, який уже багато років просуває кар'єру Ентоні Джошуа, вибирав між реваншем з Ріко Верховеном та боєм проти Агіта Кабаєла.

Це найочевидніше рішення. Реванш із Ріко в Амстердамі. Чесно кажучи, це справжній подарунок. Я вважаю, що в реванші Усик значно переконливіше переможе Ріко Верховена. І з комерційної точки зору це набагато більший бій, ніж поєдинок із Кабаєлом. Хоча бій із Кабаєлом також великий. Це стадіонний поєдинок і все таке,

– зазначив Хірн.

Промоутер додав, що наразі Усик перебуває на завершальному етапі кар’єри і потенційний бій проти Верховена стане безпечним та комерційно вдалим рішенням.

З ким може побитись Усик у майбутньому?

Наразі для українця експерти виділяють кілька кандидатур, з яких українець перемагав трьох: Ріко Верховена, Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф’юрі. Ще одним кандидатом є Агіт Кабаєл.

Головна людина у сучасному боксі, очільник управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх переконує, що на наступний 2027-ий рік готує для нашого земляка грандіозний бій у Стамбулі біля легендарної релігійної споруди Айя-Софія.

Зазначимо, що у травні Усик захистив свій титул чемпіона світу WBC у поєдинку "Слава у Гізі" проти Верховена. Олександр отримав звитягу технічним нокаутом в 11-му раунді.