В общении с журналистами промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн проанализировал два потенциальных пути развития для Александра. Его слова передает ютуб Ring Magazine.

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С кем Хирн советует драться чемпиону?

Влиятельный боксерский функционер не сомневается, какой путь для обладателя поясов IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе (более 90,72 килограмма) Александра Усика является лучшим.

Хирн, который уже много лет продвигает карьеру Энтони Джошуа, выбирал между реваншем с Рико Верховеном и боем против Агита Кабаела.

Это самое очевидное решение. Реванш с Рико в Амстердаме. Честно говоря, это настоящий подарок. Я считаю, что в реванше Усик значительно убедительнее победит Рико Верховена. И с коммерческой точки зрения это гораздо больший бой, чем поединок с Кабаелом. Хотя бой с Кабаелом также большой. Это стадионный поединок и все такое,

– отметил Хирн.

Промоутер добавил, что сейчас Усик находится на завершающем этапе карьеры и потенциальный бой против Верховена станет безопасным и коммерчески удачным решением.

С кем может подраться Усик в будущем?

Сейчас для украинца эксперты выделяют несколько кандидатур, из которых украинец побеждал трех: Рико Верховена, Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри. Еще одним кандидатом является Агит Кабаел.

Главный человек в современном боксе, глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх убеждает, что на следующий 2027-й год готовит для нашего земляка грандиозный бой в Стамбуле у легендарного религиозного сооружения Айя-София.

Отметим, что в мае Усик защитил свой титул чемпиона мира WBC в поединке "Слава в Гизе" против Верховена. Александр одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.