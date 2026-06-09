В последние годы Усик не только доминирует в супертяжелом весе, но и стал одним из самых известных спортивных голосов Украины в мире. Теперь его вклад отметили и в рейтинге TIME, сообщает сайт издания.

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С кем Усик оказался в одной категории?

Украинский боксер попал в категорию "Лидеры". Вместе с Усиком в этой номинации оказались первая ракетка мира из Беларуси Арина Сабаленко, которая является сторонницей Александра Лукашенко, а также президент ФИФА Джанни Инфантино, которого называют другом Владимира Путина.

В этот же перечень попали звездный американский баскетболист Стефан Карри, итальянский гонщик Формулы-1 Кими Антонелли, а также другие спортсмены и функционеры.

Уникальное достижение украинца

TIME отметил не только спортивные успехи украинца, но и его глобальное влияние на развитие бокса и популяризацию Украины в мире.

Усик происходит из скромной среды в Украине, где в детстве продавал мороженое, абрикосы и персики, а также ухаживал за скотом на семейной ферме. Он начал заниматься боксом в 15 лет, выиграл олимпийское золото на Играх 2012 года в Лондоне и стал символом украинского сопротивления перед лицом вторжения России в 2022 году,

– сообщило издание.

Авторы рейтинга напомнили, что в начале войны украинский чемпион взял в руки оружие в составе батальона территориальной обороны в Киеве. Фонд Усика помог приобрести военную технику и средства связи, а также доставить гуманитарную помощь. Он также пожертвовал средства на восстановление многоквартирного дома в Украине и обеспечение больничных генераторов.