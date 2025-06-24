Ястремська "привідкрила завісу" свого особистого життя: з ким зустрічається тенісистка

З інстаграму Даяни Ястремської відомо, що дівчина має другу половинку. Щоправда свого хлопця тенісистка старалася приховувати.

Даяна Ястремська вперше відверто розповіла про своє особисте життя. Спортсменка зізналася, з ким наразі перебуває у стосунках, пише 24 канал з посиланням на "Чемпіон".

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Хто хлопець Ястремської

Тенісистка розповіла, що він боєць MMA і вони познайомилися ще п'ять років тому, однак зустрічатися почали лише минулого року.

Його звати Давид, він народився й виріс в Одесі, і на міжнародному рівні представляє Україну. Хоча він трохи молодший за мене, зовні цього точно не скажеш,

– сказала Даяна Ястремська.

Вона також зазначила, що останній бій Давид провів рік тому і наразі його рекорд в октагоні – 6 перемог без поразок.

"До речі, цікаво, що він тренувався в одному з найвідоміших залів світу – American Top Team у Маямі.

Оскільки він виступає у середній вазі, підібрати правильного суперника – справжній виклик. Слабші відмовляються, а до боїв із топами поки не підпускають. Але це нормальна ситуація: у бойових видах спорту дуже важливо правильно вибудувати шлях, аби в майбутньому претендувати на великі угоди. Звісно, в ідеалі – з UFC. Я щиро бажаю йому цього і вірю, що він досягне своєї мети", – додала Даяна Ястремська.

Вона також пообіцяла повідомити шанувальникам про трансляцію наступного бою, щоб всі могли підтримати Давида.

Відзначимо, що Даяна Ястремська встановила унікальний рекорд. Вона стала лише другою українкою, яка доходила до фіналу турніру WTA на траві.