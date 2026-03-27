Зірка збірної Аргентини пропустить чемпіонат світу через важку травму

Нападник Страсбурга Хоакін Панічеллі отримав важку травму коліна під час тренування збірної Аргентини. Футболіст пропустить чемпіонат світу-2026.

23-річний форвард травмувався напередодні товариського матчу національної команди. У гравця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна, пише TyC Sports.

Що відомо про травму Панічеллі?

Нападник французького Страсбурга зазнав ушкодження під час тренувального заняття збірної Аргентини перед контрольним матчем з Мавританією.

Футболіст залишив тренувальне поле в сльозах, чекаючи на результати обстежень, які мали б остаточно підтвердити ступінь травми.

Наразі терміни відновлення Панічеллі невідомі, але зазначається, що футболіст не встигне повернутися на поле до початку чемпіонату світу-2026.

Панічеллі був одним із найкращих бомбардирів сезону

У поточному сезоні форвард демонстрував відмінну результативність у Лізі 1, очолюючи бомбардирські перегони з 16 голами. Його форма робила нападника одним із претендентів на місце у заявці збірної Аргентини на чемпіонат світу-2026.

Це вже не перша серйозна травма в кар'єрі Панічеллі: раніше він також пропускав тривалий період через пошкодження хрестоподібних зв’язок.

Нападник дебютував у складі збірної Аргентини наприкінці 2025 року, вийшовши на поле на 86-й хвилині в товариському матчі проти Анголи. Тоді Панічеллі замінив Мессі.

