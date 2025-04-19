Грає за аутсайдера Ла Ліги: Реал визначився із заміною Луніну

Андрій Лунін отримує мало ігрової практики у мадридському Реалі. Через що український голкіпер може покинути "Королівський клуб", попри те, що підписав довгострокову угоду.

"Вершкові" готуються до відходу українця, який є стабільним дублером Тібо Куртуа. Мадридці знайшли заміну 26-річного воротаря, інформує 24 канал із посиланням на Cope.es.

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Цікавий варіант

У "Королівському клубі" розглядають можливий трансфер Хоана Гарсії, який грає за Еспаньйол. Якщо Андрій Лунін покине Реал після завершення поточного сезону.

У контракті Гарсії з каталонцями прописана клаусула у розмірі 25 мільйонів євро. Зазначимо, що не тільки Реал цікавиться голкіпером "папуг", а також Барселона та Арсенал.

До слова. Нещодавно Андрій Лунін підписав довгостроковий контракт з Реалом. Нова угода українського голкіпера з "вершковими" розрахована до 2030 року.

У поточному сезоні Хоан Гарсія зіграв у 31 матчі за Еспаньйол в усіх турнірах. Іспанський голкіпер пропустив сорок голів та у семи випадках залишив ворота каталонців недоторканими.