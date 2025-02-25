"Серія А стане ідеальною": лідер Шахтаря про можливий трансфер

Гравець Шахтаря Георгій Судаков прокоментував свій можливий трансфер. Зокрема він оцінив Серію А.

Вже тривалий час італійське Наполі зацікавлене у трансфері Георгія Судакова. Однак Шахтар намагається отримати за свого вихованця якомога більшу суму.

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Чи хоче Судаков у Серію А

Футболіст зазначив, що Італія країна з великою футбольною історією, тактичним футболом і пристрасними вболівальниками, пише 24 канал з посиланням на ilNapolista.

Для півзахисника з моїми якостями, Серія А може стати ідеальною лігою для розвитку. Там грає багато топових півзахисників, тренери – чудові тактики, а футбол – дуже інтенсивний. Крім того, багато українських гравців вже встигли заявити про себе в Італії,

– розповів Судаков.

Він також поділився, що отримував пропозиції від Ювентуса та Наполі.

"Я ніколи не казав "ні". Я хотів би випробувати себе в італійському чемпіонаті, особливо у командах, де так багато зірок, але остаточне рішення за керівниками та президентом мого клубу", – додав Георгій Судаков.

Довідка. Футболіст у сезоні-2024/2025 зіграв 25 матчів за Шахтар, у яких забив 10 голів та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року Георгій Судаков підписав нову угоду з "гірниками", яка розрахована до 2028 року.