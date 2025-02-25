Уже длительное время итальянское Наполи заинтересовано в трансфере Георгия Судакова. Однако Шахтер пытается получить за своего воспитанника как можно большую сумму.

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Хочет ли Судаков в Серию А

Футболист отметил, что Италия страна с большой футбольной историей, тактическим футболом и страстными болельщиками, пишет 24 канал со ссылкой на ilNapolista.

Для полузащитника с моими качествами, Серия А может стать идеальной лигой для развития. Там играет много топовых полузащитников, тренеры – замечательные тактики, а футбол – очень интенсивный. Кроме того, много украинских игроков уже успели заявить о себе в Италии,

– рассказал Судаков.

Он также поделился, что получал предложения от Ювентуса и Наполи.

"Я никогда не говорил "нет". Я хотел бы испытать себя в итальянском чемпионате, особенно в командах, где так много звезд, но окончательное решение за руководителями и президентом моего клуба", – добавил Георгий Судаков.

Справка. Футболист в сезоне-2024/2025 сыграл 25 матчей за Шахтер, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, что в феврале 2024 года Георгий Судаков подписал новое соглашение с "горняками", которое рассчитано до 2028 года.