Хоче "спасати нужденних": біатлоністка Олександра Меркушина про Фуркада, Олімпіаду й допінг

Олександра Меркушина – професійна українська біатлоністка та висхідна зірка вітчизняного спорту, яка впевнено заявила про себе на міжнародній арені. 20-річна спортсменка народилася у сім'ї тренера Олега та знаменитої біатлоністки Ірини Меркушиних.

20-річна спортсменка за свою кар'єру вже є багаторазовою чемпіонкою та призеркою міжнародних юніорських змагань. Окрім того, вона встигла дебютувати за дорослу збірну України.

Уже 29 листопада 2025 року на першому етапі Кубка світу у шведському Естерсунді розпочнеться новий біатлонний сезон. В інтерв'ю 24 Каналу спортсменка поділилася думками про минулий сезон, очікуваннями від нової кампанії та Зимових Олімпійських ігор.

Як Меркушина оцінила минулий сезон?

Минулий сезон видався не найкращим в історії України, проте національна команда не залишилася без медалей. Меркушина поділилася думками про попередню кампанію.

Я не вважаю його невдалим. Так, він був не ідеальним, але й сталося багато позитивних моментів. На мою думку, всі гарно попрацювали минулого сезону. У нас були і потрапляння до квіткової церемонії, і медаль в естафеті. А це багато значить… Окрім того, ми вибороли багато медалей на Універсіаді, Кубку IBU, а також я виграла медаль на юніорському чемпіонаті світу.



Меркушина з "бронзою" юніорського ЧС-2025 / Фото IBU

Біатлоністка також зазначила, що багатьом спортсменам вдалося залишитися на високих позиціях у загальному заліку, що допомогло зберегти команді квоти на новий сезон.

Як тривала підготовку до нового сезону?

Меркушина розповіла, що підготовка до старту нової кампанії в основному відбувалася у європейських країнах.

Більшу частину тренувань ми провели в Європі, зокрема, в Італії, Австрії та Швеції. Однак починали підготовку в Україні. Ми працювали багато та самовіддано.



Олександра Меркушина / Фото з інстаграму біатлоністки

Також спортсменка розповіла про труднощі, з якими зіштовхнулися під час підготовки. За її словами, деколи підводила погода, тому команді доводилося виходити із ситуацій по-різному, однак тренування не скасовували.

"У природи немає поганої погоди", – зазначила біатлоністка.

Перед стартом нового сезону, як сказала Меркушина, атмосфера у збірній України з гарним настроєм, усі вже "рвуться в бій". Іноді спортсмени збираються разом пограти у настільні ігри, а також спілкуються та підтримують одне одного.

Які очікування від Олімпіади-2026?

У середині листопада Меркушина виступила на відкритому чемпіонаті Швеції в Ідре, фінішувавши на 15-му місці. Спортсменка поділилася враженнями від останніх приготувань перед стартом сезону.

Для мене це була репетиція перед основними виступами для того, щоб вчасно помітити помилки та якнайшвидше виправити їх. Щодо сезону, то сподіваюсь побачити позитивну динаміку в результатах порівняно з минулою кампанією.

До слова, з 6 до 22 лютого 2026 року в Італії відбудуться Зимові Олімпійські ігри-2026, на яких Меркушина хотіла б виступити.

Сподіваюсь потрапити на Ігри. Я буду робити все можливе, щоб зайняти своє місце в олімпійській команді. Однак, як каже тренер, просто потрапити туди мало, оскільки ще треба гарно виступити.

За словами біатлоністки, аби потрапити в заявку національної команди на Олімпійські ігри, потрібно демонструвати хороший результат на етапах Кубка світу.

Про посередництво Фуркада з Росією

Нещодавно у Союзі біатлоністів Росії заявили, що колишній французький спортсмен Мартен Фуркад хоче стати посередником між ними та IBU для повернення спортсменів з країни-агресорки. Меркушина поділилася думками про рішення шестиразового олімпійського чемпіона з біатлону.

Я засуджую його рішення, хоча й розумію, що у своєму світі він намагається бути добряком і спасати "нужденних". Ми живемо в різних реальностях. Це як "ситий голодного не зрозуміє". Так само той, хто в безпеці, ніколи не збагне того, через що українці проходять щодня.

Нагадаємо, що в червні 2025 року українка стала амбасадоркою IBU, а раніше цю роль виконувала її старша сестра Анастасія. Олександра розповіла, що вона виконає роль "мосту" між атлетами та Міжнародним союзом біатлоністів у питаннях рівності та інклюзивності.

Моя задача – збирати інформацію від спортсменів та передавати її нашим кураторам. Окрім того, ми займаємось невеличкими проєктами всередині. Наприклад, вигадуємо інтерактиви для біатлоністів під час змагань. Також ми підіймаємо обізнаність про досягнення IBU в різних сферах.

Спортсменка додала, що особисто допомагає своїм колегам з питань екології, а також анонсувала, що працює над дуже цікавим проєктом, який сподівається реалізувати до кінця сезону.

"Справді маю страх": Меркушина про допінг

Нещодавно Олександра говорила, що боїться користуватися косметикою через можливе випадкове потрапляння допінгу. Тепер же вона зауважила, що то була "трішки гіперболізація", однак спортсменка все ж уникає косметики від невідомих брендів і з невідомим складом.

Наприклад, забруднення може бути, коли косметику виробляють на одному фармацевтичному заводі та з бадами, які містять заборонені речовини.

Іноді може бути таке, що виробник приховує, що у складі засобу є певні гормони, адже вони заборонені для використання в косметиці в багатьох країнах і можуть бути лише в лікарських засобах. Щоправда, я дуже обережно ставлюсь до всього, що купляю в аптеці, – справді маю страх випадково забруднити свій організм допінгом.

Меркушина розповіла, що спортсмени мають багато інформації щодо ризику потрапляння заборонених речовин в організм. Зокрема, Національний антидопінговий комітет щороку проводить обов'язкові вебінари, а міжнародний – кожні два роки змушує проходити навчання, без якого не допускають до змагань.



Олександра Меркушина / Фото з інстаграму біатлоністки

Як Меркушина поєднує спорт та особисте життя?

Життя спортсмена насичене постійними тренуваннями й турнірами. Олександра розповіла, що має декілька власних правил, які допомагають їй тримати себе у формі, а також чіткий режим дня та вітаміни.

А ще я працюю зі спортивним психологом, яка вчить мене як підтримувати своє ментальне здоров'я.

Біатлоністці іноді важко через надзвичайно великі навантаження – як фізичні, так і розумові. Тож вона вважає, що потрібно вміти домовлятись із собою та давати відпочинок, коли це можливо.