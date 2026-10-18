Скаржився на біль: донька легендарного боксера розповіла про останні хвилини життя батька
Останньою до кого звернувся Хорхе Кастро була донька. Відомо, як пройшли останні миттєвості життя легендарного боксера.
Днями не стало колишнього володаря поясу WBA у середній вазі Хорхе Кастро. Колишній спортсмен відчув біль у грудях та знепритомнів. Про це виданню La Nacion розповіла донька 59-річного спортсмена.
Що відомо про обставини смерті Кастро
Одразу після факту смерті колишнього чемпіона світу була інформація, що причиною міг стати різкий перепад цукру у крові.
Кімі, донька боксера розповіла, що в тато відчув раптовий біль. "Мені так болить у грудях. На що я відповіла: "Це тому, що ти куриш як божевільний". "Справді дуже боляче" – це були останні слова тата",
– сказала Кімі.
Зазначимо, що подія відбулася в аргентинському місті Морон, що у столичній провінції. Ексбоксер перебував у бінго-залі разом з донькою та колишньою дружиною.
За попередніми результатами розтину причиною смерті став гострий набряк легень, спричинений серцевою недостатністю.
Що відомо про Хорхе Кастро
Загалом Кастро провів 144 бої, в яких здобув 130 перемог, із них 90 нокаутом. Також у його пасиві 11 поразок і 3 рази він завершив свої поєдинки внічию.
Аргентинець володів поясом чемпіона світу WBA в середній вазі близько 16 місяців у період з 1995-го про 1996 рік.