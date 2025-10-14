У вівторок, 14 жовтня, збірна України з футболу U-21 зіграла свій матч у рамках 3-го туру групового раунду відбору на молодіжний чемпіонат Європи-2027. Суперником команди Унаї Мельгоси стала збірна Хорватії.

Поєдинок відбувся у місті Велика Гориця на однойменному стадіоні. Перша половина зустрічі закінчилась нульовою нічиєю, повідомляє 24 Канал.

Як закінчився матч Хорватія U-21 – Україна U-21?

У першому таймі підопічні Унаї Мельгоси не змогли жодного разу влучити у площину воріт Хорватії із трьох завданих ударів. Натомість у ворота Домчака м'яч летів двічі.

Перерва більше пішла на користь господарям матчу, які вже на 53-й хвилині розмочили нулі на табло. Гргіч вивів хорватську збірну уперед 1:0.

Загалом гра у виконанні "синьо-жовтих" була далека від ідеалу. У другій 45-хвилинці українці лише тричі пробивали у сторону воріт суперника, але лише одного разу м'яч влучав у площину воріт. На жаль, така нерезультативна гра не врятувала Україну від мінімальної поразки.

Хорватія U-21 – Україна U-21 1:0

Гол: Гргіч, 53

Ця поразка погіршила ситуацію української "молодіжки" у групі "Н". Україна залишилась при своїх 4-х балах, але при цьому опустилась із першої на третю позицію. Групу очолила Туреччина (5 очок), Хорватія йде другою – теж 4 пункти. Угорщина – четверта, а Литва замикає групу.

Нагадаємо, що у жовтні поточного року команда Мельгоси розписала бойову мирову із Угорщиною 3:3.

Наступний офіційний матч молодіжної збірної України з футболу відбудеться 14 листопада проти Туреччини. Це буде остання гра "синьо-жовтих" у відборі на Євро-2027 U-21 у 2025 році. Три інші матчі будуть зіграні вже у наступному 2026-му році.