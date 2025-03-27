Колишній чемпіон світу порівняв легендарного Формана з Усиком

Поціновувачі всіх видів спорту люблять порівнювати зірок різних епох. Осторонь не залишається, звісно ж, і бокс.

Напередодні відбулася сумна подія, через яку ці розмови знову активізувалися. Помер легендарний Джордж Форман, після чого багато експертів згадували його та порівнювали з сучасними боксерами.

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Фроч віддав належне рівню Формана

Думкою щодо рівня "Великого Джорджа" поділився, зокрема, колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч. Він вважає, що американець домінував би в нинішньому хевівейті та не мав би конкуренції, хоча й відзначив велич Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

"Я не думаю, що Усик зміг би перемогти, тому що він недостатньо великий. Він фантастичний боєць та особливий талант. Він, як Холіфілд, прийшов із крузерів і, мабуть, домінував навіть більше, ніж Евандер, бо він побив двічі Ф'юрі та двічі Джошуа.

Але якби Джордж Форман був у цій ері надважковаговиків, ви могли б забути про всіх інших. Він би розбив їх на шматки. Вони не змогли б із ним жити. На мою думку, ніхто не зміг би з ним тягатися. Я думаю, Тайсон Ф'юрі дав би йому бій, тому що він явно такого ж розміру. Але я вважаю, Форман би його зрештою здолав", – сказав Фроч.

Довідка. Джордж Форман вже в 19 років став олімпійським чемпіоном Ігор-1968 у Мехіко. Він досі залишається найстаршим чемпіоном світу в хевівейті (45 років і 299 днів). Всього на професійному рівні американець провів 81 бій, в яких здобув 76 перемог.

Нагадаємо, що серце Джорджа Формана зупинилося 21 березня. Він помер у лікарні в Х'юстоні, офіційну причину смерті не назвали.