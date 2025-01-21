Усик назвав боксерів, якими надихався в дитинстві

Кожен великий спортсмен на початку свого шляху мав кумирів, на яких орієнтувався. Виключенням не є й Олександр Усик.

Український чемпіон поділився спогадами про своє знайомство зі світом боксу. Він розповів, на кого рівнявся, коли тільки починав робити перші кроки у спорті.

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Надихався великими чемпіонами

Олександр Усик заявив, що його кумиром був Мухаммед Алі. Також він виділив низку боксерів, які надихали його, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ring Magazine.

"Коли ще не займався боксом, я грав у футбол, відвідував секцію дзюдо, але мій тато був великим шанувальником спорту, зокрема боксу. Коли ми жили в селі, біля Чернігова, мій батько щонеділі будив мене о 7:00 чи 6:00, бо на українському телебаченні показували бокс. Я дивився бої Кличка, Тайсона, Льюїса, Холіфілда, Менні Пак’яо, Котто, Тринідада.

Хто був моїм фаворитом? Мухаммед Алі, хоч я і не дивився його поєдинків у прямому ефірі. А так мені подобалися Мігель Котто, Менні Пак’яо, Оскар Де Ла Хойя, Бернард Хопкінс, це все приголомшливі боксери", – заявив Усик.

До слова. У 2024 році Олександр Усик став першим абсолютом хевівейту в епоху чотирьох поясів. Він також повторив досягнення Евандера Холіфілда, який раніше був єдиним боксером, хто ставав абсолютним чемпіоном світу у крузервейті та надважкій ваговій категорії.

Зазначимо, що наразі майбутнє українця в боксі залишається невідомим. Найбільш ймовірним варіантом вважається, що Олександр Усик проведе наступний бій проти переможця битви Паркер – Дюбуа та знову спробує стати абсолютом хевівейту.