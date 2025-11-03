Хто з відомих представників спорту почав працювати на звичайній роботі після завершення кар'єри – розповідає 24 канал.

Читайте також Народився у Росії та привів Україну до перемог на Олімпіаді: де зараз відомий тренер Сосновський

Як Дрінквотер став будівельником?

Денні Дрінквотер вихованець футбольної школи Манчестер Юнайтед. Проте футболіст запам'ятався яскравою грою у чемпіонському сезоні Лестера в АПЛ у 2015 – 2016 роках.

Дрінквотер в Челсі / Фото Getty Images

У 2017 році англійський футболіст у статусі зірки переходив у Челсі майже за 40 мільйонів євро. Проте подальша кар'єра Дрінквотера склалася не найкращим чином. Він не заграв у лондонському клубі та перейшов у 2019 році у Бернлі.

Згодом у його кар'єрі були Астон Вілла, турецький Касимпаша та Редінг. Футболіст повісив бутси на цв'ях восени 2023 року. Окрім того, він вимушено звертався до психолога через проблеми з ментальним здоров'ям.

У 2019 році Дрінквотера позбавили водійських прав на 20 місяців та засудили до 70 годин громадських робіт. Причина у тому, що футболіст врізався у стіну на Range Rover у стані алкогольного сп'яніння.

Тільки Дрінквотер зміг впоратися з психологічними проблемам, у нього з'явилися інші негаразди у житті. Як пишуть ЗМІ, він інвестував в ресторанний бізнес, але його заклади FoodWell та Firefly збанкрутували та закрились.

Тепер колишній футболіст працює будівельником та отримав порцію критики за вибір професії.

Дрінквотер на будівництві / Фото з інстаграму ексфутболіста

Проте Денні говорив, що йому подобається його нова робота. Колишній футболіст наголосив, що це його вибір, а помилки він залишає в минулому.

Як Глазков бився за титул Кличка, а став далекобійником?

Останній бій у кар'єрі В'ячеслав Глазков провів проти Чарльза Мартіна у січні 2016 року. Українець бився за вакантний титул чемпіона світу за версію IBF у надважкій вазі.

В'ячеслав Глазков / Фото з відкритих джерел

До слова. Раніше пояс належав Володимиру Кличку, який програв його у бою з Тайсоном Ф'юрі у 2015 році. А потім британець змив його в унітаз, коли IBF позбавила боксера титулу через відмову битися з Глазковим.

На старті поєдинку боксер порвав хрестоподібну зв'язку колінного суглобу та зазнав поразки технічним нокаутом.

Пів року відновлення для Глазкова виявилися марні, оскільки під час пробіжки отримав рецедив і переніс ще одну операцію. Ця подія поставила хрест на подальшій кар'єрі боксера.

Як повідомляє "Чемпіон", В'ячеслав Глазков отримав за бій проти Чарьза Мартіна – 380 тисяч доларів. З ці гроші боксер придбав собі помешкання в Маямі та вантажний трек із трейлером.

Глазков став далекобійником / Фото "Чемпіон"

З 2017 року він працює далекобійником. Ексбоксер розповідав про те, що він їздить по усій Америці, а також навіть заїджав до Канади.

Партнерська компанія знаходить мені роботу. На них лежить бухгалтерія, оформлення вантажів та інші адміністративні справи. Я плачу їм за це відсоток. Власники компанії – українці,

– поділився Глазков.

Він також підтвердив, що вигідно працювати далекобійником у США, якщо маєш власний трак. Заробітна плата становить не менше десяти тисяч доларів на місяць.

"Трековий бізнес – кров Америки. Якщо в трековому бізнесі погано, то в американській економіці точно не все добре. Це взаємопов'язані речі", – додав В'ячеслав.

Відзначимо, що зрештою колишній боксер перебрався з Маямі разом з родиною. Тепер він та його сім'я проживає у Х'юстоні.

Як Ципко з чемпіона Європи став охоронцем?

Колишній боксер з Дніпра у 2005 став чемпіоном Європи у суперсередній вазі, а за чотири роки бився за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією IBF у канадському Монреалі.

Віталій Ципко / Фото "Чемпіон"

Проте у 2019 році перебрався з родиною на постійне проживання до Ізраїлю. Як пишуть ЗМІ, Віталій Ципко у цій країні змінив безліч професій, а минулого року він став охоронцем у школі.

Працюю 5 разів на тиждень охоронцем в школі. Моя зміна триває 12 годин, із 7 ранку до 7 вечора. Школа знаходиться в сусідньому містечку, відстань від дому складає 15 кілометрів. Тож доводиться прокидатися о 5:30 ранку. Лягаю спати опівночі. Сплю 5 – 6 годин на добу. Відсипаюся на вихідних. Психологічно це непросто. Заробляю мінімалку,

– розповідав Ципко.

Окрім того, він розповів, що планував бути тренером з боксу, як і у Дніпрі. Проте виявилося, що в Ізраїлі цей виду спорту не дуже популярним, а на його послуги, як спеціаліста немає попиту.

До слова. Віталій Ципко провів 26 поєдинків у професійному ринзі. На його рахунку 23 перемоги (13 достроково) та 3 поразки.

Ципко розповів, що з моменту його приїзду ситуація не змінилася. Він розповів, що для нього зараз це більше хобі, оскільки проводить лише декілька тренувань на тиджень.

Колишній боксер також розповідав, що планує опанувати іврит, адже тоді у нього буде більше перспектив щодо роботи. І тоді він вже зможе отримати спеціальніст та заробляти непогані кошти.

Як Шукюр втратив усе та став таксистом?

Турецький ексфорвард Галатасарая та Інтер після завершення кар'єру у 2008 році пішов у політику та навіть був депутатом у парламенті країни. Проте через політичні зміни він вимушено переїхав з родиною до США.

Хакан Шукюр / Фото УЄФА

У мене нічого не залишилося. Ердоган забрав усе: моє право на свободу, свободу слова та право на працю,

– розповідав Шукюр.

Як повідомляє CBNC, Шукюр спершу відкрив кафе, але згодом його бізнес піддався тиску. І через погрози колишній футболіст і політик вимушено закрив свій заклад.

Чим запам'ятався Шукюр? Він забив найшвидший гол в історії чемпіонатів світу. У 2002 році нападник збірної Туреччині відкрив рахунок вже на 11 секунді матчу проти Південної Кореї.

За інформацією The Independent, тепер він працює таксистом в Uber, чим заробляє на життя для себе та родини.

Як Спінкс з чемпіона ОІ став працівником McDonald's?

Леон Спінкс у 1976 році завоював "золото" на Олімпійських іграх у Монреалі. А через два роки лише після семи поєдинків у профі-ринзі він переміг легендарного Мухаммеда Алі та став чемпіоном у важкій вазі.

Леон Спінкс / Фото AP

Як пишуть ЗМІ, після завершення боксерської кар'єри у Спінкса виникли проблеми з грошима через великі витрати. У результаті колишній чемпіон світу працював прибиральником в YMCA та розвантажував вантажі у McDonald's.

Окрім того, він заробляв на автографах та мав багато дрібних підробітків. В останні роки життя у нього погіршилося здоров'я.

Зокрема, з'явилися проблеми з мозком та рак простати. А 5 лютого 2021 року Спінкс помер.