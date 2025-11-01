Не Вордлі: ексчемпіон світу назвав боксера з найкращими шансами здолати Усика

Олександр Усик після перемоги над Даніелем Дюбуа став першим в історії триразовим абсолютним чемпіоном світу. Наразі чимало експертів вважають, що його ніхто не може здолати серед бійців сучасного хевівейту.

Поки невідомо, хто стане наступним суперником українця, проте найбільш ймовірним варіантом вважається Фабіо Вордлі. Своєю думкою щодо того, хто може завдати Олександру Усику першої поразки на професійному рівні, поділився Девід Хей, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Хто є найближчим до рівня Усика?

Колишній зірковий боксер вважає, що не тимчасовий чемпіон світу за версіями WBO та WBA, який напередодні здолав Джозефа Паркера, є найнебезпечнішим суперником для українця. Він виділив свого зіркового земляка Мозеса Ітауму.

"Попри молодість і брак досвіду, Мозес Ітаума має потужний удар, здатний створити проблеми будь-кому. Усик – геній і найкращий у світі, але якщо говорити про того, хто може його перемогти, Ітаума має найбільші шанси. Він молодий, свіжий, голодний до перемог і б’є надзвичайно жорстко. Усик же не природний супертяж, а крузер, який піднявся у вазі.

Такі удари, як у Мозеса, зруйнували б будь-якого бійця хевівейту. Після бою з Ділліаном Вайтом я впевнений: він може перемогти будь-кого, окрім, можливо, самого Усика, але в нього найвищі шанси. В його стилі немає слабких місць. Я не бачу, де його можна пробити, що він робить погано. Усе в нього надзвичайно чисто, і я, мабуть, ніколи такого не бачив", – сказав Хей.

До слова. Раніше Мозес Ітаума неодноразово з повагою висловлювався про Олександра Усика та вважає, що поки не заслужив на поєдинок з українцем. При цьому боксерський аналітик Адам Сміт у студії talkSPORT заявив, що британець має наміри потрапити у тренувальний табір українця, адже хоче навчитися методики його підготовки.

Що відомо про Мозеса Ітауму?