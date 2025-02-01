"Він здатний на все": суперник Дюбуа назвав боксера, який переможе Усика

Майбутній суперник Даніеля Дюбуа, Джозеф Паркер, назвав боксера, який може перемогти Олександра Усика. Він навіть припустив, що йому для цього потрібно.

В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.

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Хто може перемогти Усика

Паркер вважає, що Джей Отепая може стати тим боксером, який здолає українця, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал BOXING NOW.

Я вважаю, що він здатний на все. Джей дуже серйозно ставиться до своєї роботи і кар'єри. Але спочатку йому потрібно виграти все, що виграв Усик. Після цього у майбутньому цілком можливо, що їх бій все-таки відбудеться,

– сказав Джозеф Паркер.

Відзначимо, що боксер 22 лютого зустрінеться з Даніелем Дюбуа у Саудівській Аравії. Паркер має шанс заволодіти титулом абсолютного чемпіона світу.