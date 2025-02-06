"Ентоні має варіанти, але": промоутер Джошуа про можливих суперників боксера

Британський промоутер Едді Хірн розповів про варіанти суперників для Ентоні Джошуа. Однак у Туркі Аль-Шейха є інші плани.

В ніч на 22 вересня відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився опоненту нокаутом.

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Які варіанти для суперників у Джошуа

Промоутер все ще надіється на бій Ей-Джея і Тайсона Ф'юрі, однак Туркі Аль-Шейх має дещо інші плани на британського боксера, пише 24 канал з посиланням на Boxing Scene.

Але Джошуа дивиться у бік бою з Дюбуа або Паркером, а також побачимо, що буде з Ф'юрі. Так, він завершив кар'єру, але бій з ним можна організувати за один телефонний дзвінок,

– сказав Едді Хірн.

Він також додав, що не знає, чи повернеться Ф'юрі, однак бій можна організувати за одну розмову.

Відзначимо, що Ентоні Джошуа мав провести бій з Тайсоном Ф'юрі, однак 13 січня "Циганський король" оголосив про завершення професійної кар'єри.