В ночь на 22 сентября состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Эй-Джей уступил оппоненту нокаутом.

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Какие варианты для соперников у Джошуа

Промоутер все еще надеется на бой Эй-Джея и Тайсона Фьюри, однако Турки Аль-Шейх имеет несколько иные планы на британского боксера, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Но Джошуа смотрит в сторону боя с Дюбуа или Паркером, а также увидим, что будет с Фьюри. Да, он завершил карьеру, но бой с ним можно организовать за один телефонный звонок,

– сказал Эдди Хирн.

Он также добавил, что не знает, вернется ли Фьюри, однако бой можно организовать за один разговор.

Отметим, что Энтони Джошуа должен был провести бой с Тайсоном Фьюри, однако 13 января "Цыганский король" объявил о завершении профессиональной карьеры.