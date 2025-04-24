Реал знайшов заміну Анчелотті: ним став інший відомий італійський тренер

Мадридський Реал продовжує шукати заміну для Карло Анчелотті. Цього разу одним з кандидатів став інший італійський тренер.

Майбутнє Карло Анчелотті в Реалі під питаннями. Скоріш за все італійський наставник покине "вершкових" після завершення поточного сезону.

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Хто може замінити Анчелотті

"Королівський клуб" розглядає Антоніо Конте як кандидата на посаду головного тренера. Його розцінюють як "дешеву заміну" Хабі Алонсо та Юргена Клоппа, пише 24 канал з посиланням на Todofichajes.

Перемовини з Конте розпочнуться, якщо не вдасться домовитися з двома іншими кандидатами.

Довідка. Наразі Антоніо Конте є головним тренером італійського Наполі.

Відзначимо, що наразі Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, а також команда вилетіла з Ліги чемпіонів.