Вордлі став наступним суперником Усика: що відомо про непереможеного нокаутера

У Лондоні на "О2 арені" відбувся бій між тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером та непереможеним британцем Фабіо Вордлі. Боксери в яскравому поєдинку визначили наступного суперника Олександра Усика.

Бій претендентів на зустріч з абсолютним чемпіоном світу завершився гучною сенсацією. Несподіваним переможцем битви став 30-річний британець Фабіо Вордлі, який нокаутував Джозефа Паркера, пише 24 Канал.

До теми Паркер та Вордлі в яскравій рубці визначили суперника Усика: результат бою

Що відомо про наступного суперника Усика?

Поєдинок між Паркером та Вордлі тривав 11 раундів. Претендент затиснув фаворита біля канатів та безжально завдавав потужних ударів по голові. Рефері достроково зупинив одностороннє побиття, зарахувавши перемогу Вордлі.

Цікаво, що до 10-го раунду британець поступався супернику за записками суддів. Він скористався втомою Паркера та зробив майже неможливе, вирвавши перемогу. Зазначимо, що вболівальники розділилися у своїх оцінках переможця. Багато хто вважає, що рефері не потрібно було зупиняти бій, адже Паркер тримався на ногах.

У підсумку Вордлі став тимчасовим чемпіоном WBO та WBA, а як бонус здобув право битися з Олександром Усиком – абсолютним чемпіоном світу.

Відеоогляд бою Паркер – Вордлі

Як спаринг-партнер Усика став його суперником?

Фабіо Вордлі народився 18 грудня 1994 року у місті Іпсвіч. Він на сім років молодший за Олександра Усика. В юності хлопець займався футболом, баскетболом та відвідував тренажерний зал. Тоді він не мріяв про кар'єру боксера.

Все змінилося у 2015 році, коли він взяв участь у реаліті-шоу "Бої білих комірців". В рамках проєкту непрофесійні боксери після чотиритижневої підготовки проводили короткі бої (3 раунди по дві хвилини). Переможцем шоу став 20-річний Вордлі, який здобув 9 перемог, причому усі у першому раунді.

Після цього на нього звернув увагу тренер з боксу – Ніл Ходжинс. На аматорському рівні Фабіо провів 14 боїв, які завершилися його перемогами (12 – нокаутом).

Фабіо Вордлі / фото Getty Images

У 2017 році Вордлі дебютував на професійному рингу. У першому бою 22-річний боксер переміг досвідченого поляка Якуба Вуйчика. Паралельно Фабіо відвідує тренувальні табори найкращих боксерів світу. Він був спаринг-партнером Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Олександра Усика. У тренувальних боях він здобув неоціненний досвід.

За даними BoxRec, британець провів на професійному рингу 21 поєдинок, у яких здобув 20 перемог, в тому числі 19 – нокаутом. Лише один бій проти Фрайзера Кларка завершився нічиєю. У реванші Вордлі нокаутував Фрайзера у першому раунді, зламавши йому щелепу.

Таким чином, наступним суперником Усика стане амбітний нокаутер. Багато експертів вважають, що українець легко здолає британця. Однак не варто недооцінювати Фабіо. Саме за це поплатився Джозеф Паркер, який тепер може забути про бій з Усиком.