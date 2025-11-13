Без двох досвідчених лідерів: Ребров визначився з заявкою України на матч проти Франції

У четвер, 13 листопада, збірна України зіграє п'ятий матч у відборі на чемпіонат світу 2026 з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стане Франція.

Тренерський штаб нашої національної команди на чолі з Сергієм Ребровим визначився із заявкою на цей поєдинок. До неї ввійшли 23 футболісти, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Читайте також Онлайн-трансляція матчу Франція – Україна у кваліфікації на ЧС-2026

Хто потрапив у заявку збірної України на гру з Францією?

Через травми декількох гравців "синьо-жовті" мали певні кадрові втрати. Зокрема, збір пропускають лідери команди Олександр Зінченко й Артем Довбик.

Усього до протистояння з "Ле Бльо" готувалися 25 гравців. Врешті-решт у заявку не потрапили Микола Матвієнко та Руслан Маліновський, які перебували під ризиком дискваліфікації через перебір жовтих карток.

Заявка України на матч проти Франції

Воротарі : Євген Волинець (Полісся), Дмитро Різник (Шахтар), Анатолій Трубін (Бенфіка).

: Євген Волинець (Полісся), Дмитро Різник (Шахтар), Анатолій Трубін (Бенфіка). Захисники : Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – Динамо), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Віталій Миколенко (Евертон).

: Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – Динамо), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Віталій Миколенко (Евертон). Півзахисники : Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Іван Калюжний (Металіст 1925), Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Георгій Судаков (Бенфіка), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор).

: Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Іван Калюжний (Металіст 1925), Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Георгій Судаков (Бенфіка), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор). Нападники: Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олімпіакос).

Довідка. Поєдинок Франція – Україна відбудеться у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що всього у відбірковому раунді "синьо-жовті" мають провести шість матчів. Після чотирьох турів вони посідають друге місце у квартеті D, а вирішальну гру проведуть 16 листопада проти Ісландії.

Що відомо про кадрові втрати України?

Після оголошення початкового списку викликаних гравців у заявці збірної України відбулося три зміни.

Спочатку травмованих Володимира Бражка й Арсенія Батагова замінили Тарас Михавко та Єгор Назарина.

А вже в неділю, 9 листопада, в матчі Рома – Удінезе стегно пошкодив Артем Довбик. Після цього терміново був довикликаний Назар Волошин.

Нагадаємо, що напередодні свій прогноз на матч Франція – Україна зробив Віктор Леоненко. Він сподівається на позитивний результат, але налаштований доволі скептично.