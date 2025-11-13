Гра відбудеться у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Своїми очікуваннями від цього протистояння поділився Віктор Леоненко, повідомляє 24 Канал із посиланням на BLIK.

Що сказав Леоненко про матч Франція – Україна?

Колишній форвард Динамо сподівається, що в цьому поєдинку Україна зможе зачепитися за позитивний результат. Проте він переконаний, що найважливіша гра відбору буде не проти Франції, а наступна з Ісландією й саме з нею ми боротимемося за друге місце.

Навіть якщо обіграємо Францію, ще нічого не буде вирішено. Ось що найнеприємніше. Україна останні матчі виграє випадково, граючи добре лише один тайм, як і Динамо. Звісно, шансів на перемогу у французів більше. По-перше – вони грають удома, а по-друге – у них навіть запасні сильніші, ніж наша основа. Навіть деякі французькі уболівальники цікавіші за наших футболістів,

– вважає експерт.

Також Віктор Леоненко зробив прогноз на матч. Він скептично налаштований щодо нашої збірної та заявив, що перемога може зіграти з нею злий жарт.

"Я буду радий нічиїй, хочеться, щоб зачепилися за очки. Перемога може створити проблеми для Реброва, бо тоді футболісти вийдуть на Ісландію з коронами та шаблями на білих конях. Головний матч буде в неділю. Я дивитимусь на рівень гри, для мене це головне. З такою грою, як зараз, я навіть не знаю, що нам робити на чемпіонаті світу, якщо ми туди вийдемо. Іноді матчі нашої збірної не хочеться дивитись, бо нічого немає, крім того, що всі стоять за лінією м'яча", – сказав спеціаліст.

Довідка. Матч Франція – Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. Його можна буде переглянути у вільному доступі.

Зазначимо, що суперниками "синьо-жовтих" у відбірковій групі D також є Ісландія та Азербайджан. Їх очне протистояння відбудеться також 13 листопада, але о 19:00.

Що відомо про відбір України на ЧС-2026?