Одним з фаворитів був наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо. З великою ймовірністю, саме він врешті-решт очолить "вершкових", повідомляє 24 Канал із посиланням на Cope.

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Гучний інсайд

Ба більше, з'явилася інформація, що це вирішене питання. Журналіст Пако Гонсалес заявив, що мадридський Реал уже підписав контракт з іспанським тренером.

Перед матчем проти Арсенала, опівдні, хтось, хто знає когось, сказав, що Хабі Алонсо вже підписав контракт з Реалом. Я не знаю, чи це правда, але є люди, які впевнені в цій інформації,

– сказав Гонсалес.

Зазначимо, що в минулому сезоні Хабі Алонсо привів Баєр до першого в історії леверкузенців чемпіонства в Бундеслізі. В нинішній кампанії "аптекарі" посідають другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини та продовжують боротьбу за титул.

До слова. Хабі Алонсо є колишнім гравцем Реала. Він провів у складі мадридського клубу 236 поєдинків і здобув п'ять трофеїв, зокрема, ставав переможцем Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що у першій чвертьфінальній грі ЛЧ "вершкові" поступилися Арсеналу з рахунком 0:3 в Лондоні. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" та розпочнеться о 22:00 за київським часом.